Как изменилась «Магнитка»: бывшие вратари – тренеры, сын Зарипова не прошел просмотр

Косметические дополнения.

Летние каникулы получились для «Металлурга» отличными. Пока игроки и тренеры катали Кубок Гагарина по родным городам, менеджеры от души отдохнули. Потом был турнир памяти Ромазана, где «Металлург» потерял Даниила Вовченко, а главный тренер Андрей Разин публично поссорился с коллегой из «Нефтехимика» (читайте тут и тут ).

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За все межсезонье клуб совершил всего четыре трансфера – меньше только у «Локомотива». Мог быть и еще один новичок, но он получил лишь пробный контракт. Кажется, не только по спортивным причинам: Артур Зарипов, сын Даниса, в прошлом сезоне не подошел «Барсу» из ВХЛ (8 матчей без очков), а теперь искал себя в другой системе. С ней прочно связан его отец.

Появление Зарипова-младшего в основе исключалось – даже при трансформации пробного контракта в постоянный он сыграл бы разве что в ВХЛ. Не подошел и туда: 14 августа «Магнитка» объявила об уходе Артура Зарипова. Красивой истории не получилось.

В остальном «Металлург» неуклонно следует курсу, заданному главным тренером Андреем Разиным. Команда по-прежнему ставит на голодных и молодых. Средний возраст в наступающем сезоне – 25,4 года.

Ветеранов в «Магнитке» даже не рассматривали. «Хочу сказать про Шипачева и Радулова… Это хорошие хоккеисты, но их лучший период карьеры уже позади, – написал в соцсетях Разин, хотя его никто не спрашивал. – Им будет очень тяжело находиться не на ведущих ролях. В «Металлурге» сейчас в основном собраны хоккеисты нового поколения. Каждый из них стремится стать лидером. Это одна из мотиваций команды! Для меня очень важно, чтобы ребята психологически были готовы быть лидерами, но и «носить рояль» тоже не отказывались».

Вероятно, одного из потенциальных лидеров Разин видит в Михаиле Шалагине. Российский нападающий вернулся из солигорского «Шахтера», где в прошлом сезоне установил рекорд чемпионатов Беларуси – 83 (47+36) очка.

В сентябре Шалагину исполнится 25 лет, на его счету 16 матчей в КХЛ. Прежде форвард не пригодился «Спартаку», «Автомобилисту» и минскому «Динамо».

Ради другого игрока «Магнитка» пошла на большие жертвы – сделала оффершит Даниле Башкирову. Стороны заключили контракт на 3 года. По данным «СЭ», нападающий получит 30 млн рублей за первый сезон и по 33 млн за два последующих. В Уфе Башкирову предлагали в два раза меньше.

В 70 матчах прошлого сезона Башкиров набрал всего 27 (11+16) очков, и пока все указывает на то, что роскошное предложение магнитогорцев – провалившаяся авантюра. По слухам из хоккейных телеграм-каналов, трансфер стал результатом агентских игр: «Металлург» и агент Башкирова рассчитывали на то, что «Салават» повторит оффершит и, таким образом, поднимет игроку зарплату. Но этого не случилось.

Промежуточный итог: Разин отправил Башкирова в магнитогорскую команду ВХЛ, на предсезонном турнире Ромазана нападающий играл за нее.

Выбивается из общей концепции и подписание 32-летнего Скотта Уилсон, хотя сам по себе это очень сильный трансфер, который выглядит недооцененным общественностью. За плечами Уилсона почти 200 матчей в НХЛ, где он не был статистом, а набрал 51 очко.

Последние два года Скотт провел в «Витязе». Оба раза забил по 20 голов, причем во втором сезоне ему хватило 38 матчей – сыграть больше не дали травмы.

Ноу-хау «Металлурга» – два тренера вратарей. Один из них – Кошечкин

Техничный, адаптированный к российской жизни и хоккею Уилсон – одна из возможных замен Никите Гребенкину. Это главная потеря «Металлурга» в межсезонье. О ней стало известно буквально через несколько часов после чемпионства: Гребенкин вылетел в Торонто уже 3 мая, выложив помпезное фото из бизнес-класса самолета. Никита не сыграл за «Мэйплс Лифс» из-за травмы, но сжег первый год контракта новичка.

На выход – уже по инициативе «Металлурга» – отправились еще четыре игрока, и клуб едва ли когда-то об этом пожалеет. Нападающие Данила Квартальнов, Архип Неколенко и Максим Мухаметов сыграли на троих 10 матчей плей-офф – «Металлург» в два раза больше.

Уехал из Магнитогорска и Максим Карпов. Тренеры упорно искали место для 32-летнего форварда, но из-за его медлительности не преуспели. Карпов закончил плей-офф без голов и с ужасающим показателем полезности «-11». В конце июля «Металлург» и Максим расторгли контракт по обоюдному согласию, через несколько дней игрок оказался в «Сибири».

По-настоящему интригующие изменения произошли в тренерском штабе. Внезапно помощниками Разина стали сразу двое вратарей – Александр Судницин и Василий Кошечкин. Пока непонятно, как они разделят обязанности. Судницин провел прошлый сезон третьим вратарем, а Кошечкин вернулся в хоккей через год после завершения игровой карьеры.

Зато другой магнитогорской легенды на тренерской скамье не будет – Сергей Мозякин оставил пост помощника и уйдет в местную детскую академию.

Руководство «Магнитки» настраивается на победный дубль. «Когда мы с Андреем Разиным составляли программу на два года, то ставили задачу в этом году подготовить команду, а в следующем – уже выиграть Кубок Гагарина, – говорил Виктор Рашников, президент «Металлурга». – Андрей Владимирович немного опередил события. Тем не менее задачу на следующий год никто не отменял».

Поначалу точно не будет просто. У «Магнитки» травмированы четыре ключевых игрока атаки. Только Данила Юров вернется в обозримом будущем – к середине сентября. Дениса Зернова и Романа Канцерова придется ждать до ноября.

Зернов, лучший снайпер плей-офф-2024, доигрывал финал с повреждением плеча. Вскоре после победы ему сделали операцию. Без хирургического вмешательства не обошелся и Канцеров – четвертый бомбардир команды в матчах на вылет.

Кажется, чуть легче медицинское дело Даниила Вовченко. Автор золотого гола получил сотрясение после столкновения с Романом Абросимовым в матче предсезонного турнира. Вовченко уже выписали из больницы, но говорить о сроках возвращения на лед преждевременно.

Еще одна проблема «Металлурга» – неблагоприятный календарь. Три из четырех соперников на старте – «Локомотив», СКА и «Ак Барс», а кроме них в сентябре будут «Нефтехимик» (сразу трижды), «Салават Юлаев», «Северсталь», «Спартак» и «Лада».

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Фото: РИА Новости /Павел Бедняков; metallurg.ru