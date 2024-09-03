Набоков, Яковлев, Пресс, Радулов, Гернат и Бут – в составах «Металлурга» и «Локомотива» на Кубок Открытия КХЛ

«Металлург» и «Локомотив» назвали составы на первый матч сезона в КХЛ.

Сегодня в Магнитогорске будет разыгран Кубок Открытия . Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

У ярославцев на лед выйдет Мартин Гернат , участвовавший в квалификации Олимпиады-2026 в составе сборной Словакии.

У «Металлурга» встречу пропустит Даниил Вовченко , получивший травму в предсезонной игре с «Нефтехимиком».