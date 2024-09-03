Набоков, Яковлев, Пресс, Радулов, Гернат и Бут – в составах «Металлурга» и «Локомотива» на Кубок Открытия КХЛ
«Металлург» и «Локомотив» назвали составы на первый матч сезона в КХЛ.
Сегодня в Магнитогорске будет разыгран Кубок Открытия. Игра начнется в 17:00 по московскому времени.
У ярославцев на лед выйдет Мартин Гернат, участвовавший в квалификации Олимпиады-2026 в составе сборной Словакии.
У «Металлурга» встречу пропустит Даниил Вовченко, получивший травму в предсезонной игре с «Нефтехимиком».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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