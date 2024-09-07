Мирошниченко пошутил о дебютном сезоне Мичкова в НХЛ: «Ему следует вернуться в Россию, без шансов»

Иван Мирошниченко выскахался о Матвее Мичкове в НХЛ

– Рад возможности играть против него в НХЛ, и я очень рад видеть его здесь.

– Как Мичков проведет дебютный сезоно?

– Я думаю, ему следует вернуться в Россию, без шансов (улыбается), – сказал форвард «Вашингтона».