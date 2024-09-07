Коул Кэсселс: «Скучаю по фастфуду, которого нет нигде, кроме как в США»
Коул Кэсселс рассказал, что будет скучать по американскому фастфуду.
29-летний нападающий перешел в «Авангард» из Северной Америки в это межсезонье.
– По каким вещам из дома вы будете больше всего скучать в России?
– Безусловно, по семье. Если говорить о каких-то материальных вещах, то скучаю также по фастфуду, которого нет нигде, кроме как в США. Также буду скучать по гольфу, я очень люблю гольф! Это мое любимое хобби, – сказал форвард.
Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
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