Кэсселс о России: «Есть байка, что у вас лучшая водка в мире и везде медведи, но я не видел тут медведей. Большинство ранее услышанного о России – неправда»

Коул Кэсселс поделился мнением о стереотипах про Россию.

29-летний форвард перешел в «Авангард» из Северной Америки в это межсезонье.

– Многим иностранцам рассказывают стереотипы о России, о медведях и водке. Слышали ли вы что-то подобное до приезда?

– Есть байка, что у вас лучшая водка в мире и что здесь везде медведи. Я уже знаю, что это стереотип, ни разу не видел тут медведей. Что касается водки, в магазинах она есть, но тут также и американских брендов алкоголя достаточно.

Большинство ранее услышанного о России оказалось неправдой, сейчас уже смешно от всех подобных разговоров, – сказал нападающий «Авангарда » Коул Кэсселс .