Кэсселс о России: «Есть байка, что у вас лучшая водка в мире и везде медведи, но я не видел тут медведей. Большинство ранее услышанного о России – неправда»
Коул Кэсселс поделился мнением о стереотипах про Россию.
29-летний форвард перешел в «Авангард» из Северной Америки в это межсезонье.
– Многим иностранцам рассказывают стереотипы о России, о медведях и водке. Слышали ли вы что-то подобное до приезда?
– Есть байка, что у вас лучшая водка в мире и что здесь везде медведи. Я уже знаю, что это стереотип, ни разу не видел тут медведей. Что касается водки, в магазинах она есть, но тут также и американских брендов алкоголя достаточно.
Большинство ранее услышанного о России оказалось неправдой, сейчас уже смешно от всех подобных разговоров, – сказал нападающий «Авангарда» Коул Кэсселс.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
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