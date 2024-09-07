Кэсселс о гонке Овечкина за рекордом Гретцки: «Будет классно увидеть, как он падет на наших глазах. Я познакомился с Алексом в 10 лет, когда мой отец играл за «Вашингтон»

Коул Кэсселс высказался об Александре Овечкине и его гонке за рекордом Гретцки

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Один из главных вопросов российского хоккея: побьет ли Александр Овечкин рекорд Гретцки?

– Я думаю, да. У Александра очень хорошие шансы сделать это. Будет классно увидеть, как этот рекорд падет на наших глазах, не знаю, сможет ли кто-то еще так плотно к этому приблизиться при нашей жизни.

Я познакомился с Овечкиным, когда мне было 10 лет, мой отец (форвард Эндрю Кесселс – Спортс’‘) тогда играл с ним в «Вашингтоне», это было потрясающе. Я был очень рад. Если и есть человек, которому суждено побить этот рекорд, я рад, что это будет Алекс, – сказал форвард «Авангарда ».