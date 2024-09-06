Александр Мальцев о Знарке в «Филадельфии»: «Значит, своих кадров нет. Там интересные перспективы»
Александр Мальцев высказался об Олеге Знарке в «Филадельфии»
Бывший главный тренер сборной России стал консультантом «Филадельфии» по развитию европейских игроков.
– Я лично в первый раз слышу, я не ожидал. Ничего не могу сказать. Интересно ли для него это направление? Если он согласился, значит, ему интересно.
– Нет ли ощущения, что ему как раз нужно было попробовать что-то новое, ведь в России он работал уже на многих должностях и во многих клубах?
– Да, такой момент есть.
– НХЛ лучше относится к России, чем сами США?
– Ну, это время надо, чтобы понять.
– Получается, что для тренеров из РФ туда дорога тоже открыта?
– Ну да, значит, кадров своих нет. Посмотрим. Там интересные перспективы, — сказал экс-хоккеист сборной СССР.
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Опубликовано: Sports
Источник: Vseprosport.ru
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