Александр Мальцев о Знарке в «Филадельфии»: «Значит, своих кадров нет. Там интересные перспективы»

Александр Мальцев высказался об Олеге Знарке в «Филадельфии»

Бывший главный тренер сборной России стал консультантом «Филадельфии» по развитию европейских игроков.

– Я лично в первый раз слышу, я не ожидал. Ничего не могу сказать. Интересно ли для него это направление? Если он согласился, значит, ему интересно.

– Нет ли ощущения, что ему как раз нужно было попробовать что-то новое, ведь в России он работал уже на многих должностях и во многих клубах?

– Да, такой момент есть.

– НХЛ лучше относится к России, чем сами США?

– Ну, это время надо, чтобы понять.

– Получается, что для тренеров из РФ туда дорога тоже открыта?

– Ну да, значит, кадров своих нет. Посмотрим. Там интересные перспективы, — сказал экс-хоккеист сборной СССР.

⚡ Знарок работает на «Филадельфию»! Объясняем, что все это значит