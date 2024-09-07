Александр Кожевников: «Знарок – ценное приобретение для «Филадельфии». Может, Мичкову с Федотовым поможет там»

Александр Кожевников назвал Олега Знарка ценным приобретением для «Филадельфии».

Знарок вошел в штаб «Филадельфии», это следует из списка тренеров на официальном сайте команды. Согласно заявке, 61‑летний специалист отвечает в «Филадельфии» за «развитие европейских игроков и консультации по скаутингу».

«Ему нужно было перезагрузиться, он это сделал. Кому‑то надо для этого пятнадцать минут, кому‑то годы. Идея хорошая, слава богу, что он нашел себе место. С таким именем и такой практикой Знарок – ценное приобретение для «Филадельфии». С таким опытом он там пригодится.

Может, и Мичкову с Федотовым поможет там. Дай бог, чтобы у них было желание, у игроков ведь характер есть, без него они бы не играли. Посмотрим, что у Знарка получится на чужбине, – сказал двукратный олимпийский чемпион.