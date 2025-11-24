Рапп ожидает, что Куинн Хьюз присоединится к братьям в «Нью-Джерси»: «Поставил бы все на это. Хватит притворяться, в «Ванкувере» его не будет»

Майкл Рапп ожидает, что Куинн Хьюз присоединится к братьям в «Нью-Джерси».

Бывший форвард «Нью-Джерси» Майкл Рапп ожидает, что защитник «Ванкувера » Куинн Хьюз не останется в «Ванкувере» и воссоединится со своими братьями – Джеком и Люком – в «Девилс».

Действующий контракт 26-летнего защитника с «Кэнакс» с кэпхитом 7,85 миллиона долларов действует до завершения сезона-2026/27. Летом 2027 года игрок может выйти на рынок свободных агентов.

«Я бы поставил все на это. Думаю, что рано или поздно это случится – эти три брата сыграют за одну команду НХЛ .

Значит ли это, что речь о «Нью-Джерси»? Ну, чтобы это было какое-то другое место, должно произойти что-то уж совсем дикое.

Не думаю, что Куинн Хьюз останется в «Ванкувере», им следовало бы его обменять.

Я думаю, самое важное – перестать притворяться, что он останется в «Ванкувере». Его там не будет», – убежден обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси».