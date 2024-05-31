Люзенков, Занковец и Сапожников вошли в штаб Епанчинцева в «Сибири». Тарасенко и Подомацкий продолжат работу
«Сибирь» объявила тренерский штаб на сезон-2024/25.
Ярослав Люзенков займет должность ассистента Вадима Епанчинцева.
Тренером по защитникам назначен Андрей Сапожников, за физическую подготовку будет отвечать Владислав Занковец, Игнат Савенок станет видеотренером.
Работу в штабе «Сибири» продолжат тренер по развитию Андрей Тарасенко, тренер вратарей Егор Подомацкий и видеотренер Никита Капкайкин.
Люзенков в сезоне-2023/24 входил в штаб «Динамо» Санкт-Петербург, где работал главным тренером, а затем ассистентом Владимира Крикунова.
Сапожников с 2014 по 2020 год входил в тренерский штаб «Витязя». Занковец в сезоне-2023/24 отвечал за физподготовку в «Адмирале».
Савенок с сезона-2022/23 работал в «Витязе».
Напомним, 1 мая «Сибирь» возглавил Вадим Епанчинцев. Он подписал с клубом двухлетний контракт.