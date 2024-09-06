Гру рад первой победе «Трактора» в сезоне – над «Барысом»: «Нам не повезло в начале матча с голом, но мы уверенно действовали во 2-м периоде»
Бенуа Гру рад первой победе «Трактора» в сезоне.
Челябинский клуб на выезде обыграл «Барыс» (4:1).
«Рады добиться первой победы в сезоне.
Нам не повезло в начале матча с голом, можно было быть расстроенными после первой игры и этого гола, но мы уверенно действовали во втором периоде, в этом помогли действия Зака Фукале и наших бригад меньшинства.
В этом матче наши игроки сами смогли справиться с трудностями и найти возможность для взятия ворот», – сказал главный тренер «Трактора».
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости