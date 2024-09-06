Гру рад первой победе «Трактора» в сезоне – над «Барысом»: «Нам не повезло в начале матча с голом, но мы уверенно действовали во 2-м периоде»

Бенуа Гру рад первой победе «Трактора» в сезоне.

Челябинский клуб на выезде обыграл «Барыс» (4:1).

«Рады добиться первой победы в сезоне.

Нам не повезло в начале матча с голом, можно было быть расстроенными после первой игры и этого гола, но мы уверенно действовали во втором периоде, в этом помогли действия Зака Фукале и наших бригад меньшинства.

В этом матче наши игроки сами смогли справиться с трудностями и найти возможность для взятия ворот», – сказал главный тренер «Трактора».