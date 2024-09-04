Гру о 2:3 с «Автомобилистом»: «Трактор» заслужил минимум одно очко, мы проиграли в битве спецбригад, нашему большинству есть куда прибавить»
– В нашей игре было много хороших моментов – классное движение, боролись на всех участках льда, создавали моменты, но не могли их реализовать. Мы проиграли в битве спецбригад, и нам надо это исправлять, мы обратим на это внимание. Мы извлечем множество выводов.
– Спецбригады были силой «Автомобилиста» в плей-офф, и голы напоминали весенние комбинации. Вы были готовы к этому?
– Конечно, мы разбирали эти моменты. Нашему большинству есть куда прибавить, но хотел бы отметить, что меньшинство соперника сыграло здорово, солидное, как одно целое.
Нам нужно больше времени уделять этому аспекту. В пропущенном голе в меньшинстве шайба скакала, мы не должны допускать такие моменты, но не всегда все идет по твоему плану.
– Что с реализацией моментов?
– Иногда шайба заходит, а иногда нет. Это плохой ответ, но это произошло сегодня. Мы заслужили минимум одно очко, но «Автомобилист» отлично оборонялся, хочу отметить их игру и игру вратаря. Много отскоков было не в нашу пользу.
Несколько форвардов у нас по разным причинам отсутствовали, играли два молодых форварда Рыкманов и Шварев, по ходу матча я хотел поставить к Шабанову и Ткачеву более опытного форварда, – сказал главный тренер «Трактора».
Также Бенуа Гру заявил, что Бадди Робинсон отсутствовал на матче, так как поехал проститься с Джонни Годро, которого насмерть сбила машина.
– Бадди Робинсон отсутствовал из-за того, что уехал на прощание с Джонни Годро?
– Он был хорошим другом Джонни, его смерть была чудовищной новостью. Мы дали ему время, чтобы проститься с Джонни, побыть с друзьями, с семьей, мы планируем, что он вернется в состав на матче в Санкт-Петербурге.
Семья – это очень важно, команда поддержала Бадди на сто процентов, – сказал Бенуа Гру.
12 сентября «Трактор» отправится в Санкт-Петербург, где сыграет против СКА.
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