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  • Гру о 2:3 с «Автомобилистом»: «Трактор» заслужил минимум одно очко, мы проиграли в битве спецбригад, нашему большинству есть куда прибавить»
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Гру о 2:3 с «Автомобилистом»: «Трактор» заслужил минимум одно очко, мы проиграли в битве спецбригад, нашему большинству есть куда прибавить»

Бенуа Гру высказался о поражении «Трактора» от «Автомобилиста» (2:3)

– В нашей игре было много хороших моментов – классное движение, боролись на всех участках льда, создавали моменты, но не могли их реализовать. Мы проиграли в битве спецбригад, и нам надо это исправлять, мы обратим на это внимание. Мы извлечем множество выводов.

– Спецбригады были силой «Автомобилиста» в плей-офф, и голы напоминали весенние комбинации. Вы были готовы к этому?

– Конечно, мы разбирали эти моменты. Нашему большинству есть куда прибавить, но хотел бы отметить, что меньшинство соперника сыграло здорово, солидное, как одно целое.

Нам нужно больше времени уделять этому аспекту. В пропущенном голе в меньшинстве шайба скакала, мы не должны допускать такие моменты, но не всегда все идет по твоему плану.

– Что с реализацией моментов?

– Иногда шайба заходит, а иногда нет. Это плохой ответ, но это произошло сегодня. Мы заслужили минимум одно очко, но «Автомобилист» отлично оборонялся, хочу отметить их игру и игру вратаря. Много отскоков было не в нашу пользу.

Несколько форвардов у нас по разным причинам отсутствовали, играли два молодых форварда Рыкманов и Шварев, по ходу матча я хотел поставить к Шабанову и Ткачеву более опытного форварда, – сказал главный тренер «Трактора».

Также Бенуа Гру заявил, что Бадди Робинсон отсутствовал на матче, так как поехал проститься с Джонни Годро, которого насмерть сбила машина.  

– Бадди Робинсон отсутствовал из-за того, что уехал на прощание с Джонни Годро?

– Он был хорошим другом Джонни, его смерть была чудовищной новостью. Мы дали ему время, чтобы проститься с Джонни, побыть с друзьями, с семьей, мы планируем, что он вернется в состав на матче в Санкт-Петербурге.

Семья – это очень важно, команда поддержала Бадди на сто процентов, – сказал Бенуа Гру. 

12 сентября «Трактор» отправится в Санкт-Петербург, где сыграет против СКА. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoТрактор
logoАвтомобилист
logoКХЛ
logoБенуа Гру
logoВладимир Ткачев
logoДжонни Годро
logoБадди Робинсон
logoЧемпионат.com
logoАртем Шварев
logoМаксим Шабанов
Алексей Рыкманов
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