Рыбин о КХЛ: «В тренерском цехе настоящая чехарда, взять какого-то Гру и подписать его в «Трактор». Вы что делаете-то? Как так можно?»
Максим Рыбин поделился мнением о тренерах в КХЛ.
56-летний канадец Бенуа Гру возглавил «Трактор» в это межсезонье, сменив Алексея Заварухина.
«Мне не нравится, что у нас нет новых тренеров. В нашем тренерском цехе творится настоящая чехарда. Взять какого-то Гру и подписать его в «Трактор».
Я не поклонник Заварухина, но вы что делаете-то? Как так можно? Для чего вы взяли Гру? Зачем? Я не понимаю», – сказал экс-нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Максим Рыбин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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