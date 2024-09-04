Рыбин о КХЛ: «В тренерском цехе настоящая чехарда, взять какого-то Гру и подписать его в «Трактор». Вы что делаете-то? Как так можно?»

Максим Рыбин поделился мнением о тренерах в КХЛ.

56-летний канадец Бенуа Гру возглавил «Трактор» в это межсезонье, сменив Алексея Заварухина.

«Мне не нравится, что у нас нет новых тренеров. В нашем тренерском цехе творится настоящая чехарда. Взять какого-то Гру и подписать его в «Трактор».

Я не поклонник Заварухина, но вы что делаете-то? Как так можно? Для чего вы взяли Гру? Зачем? Я не понимаю», – сказал экс-нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Максим Рыбин.