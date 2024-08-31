Ротенберг о Плотникове: «Он выигрывал Кубок Гагарина в СКА, но тренер не видел его в составе – у меня было другое мнение. Я как главный тренер вернул Сергея обратно»

Роман Ротенберг высказался о возвращении Сергея Плотникова в СКА

Это хоккеист, который всегда хочет завоевать пятак. Чтобы выиграть игру, надо выиграть пятак. Поэтому Сергей – это игрок, которого мы всегда приводим в пример.

У него родился сын, он изменил все подходы, изменил образ жизни. Я давно знаю Сергея – он уже выигрывал Кубок Гагарина в СКА.

И в то время главный тренер СКА не видел его в составе, хотя у меня было другое мнение. Тогда решение принимал главный тренер СКА.

Я как главный тренер вернул Плотникова обратно в команду и считаю, что это огромное усиление для нас – как лидер и человек, который имеет огромный опыт.

У меня есть результаты команды, начиная с 2014 года, когда я начал заниматься спортивной составляющей.

Я посмотрел его результаты в 2017 году и тесты в этом сезоне – не представите, но его результаты намного лучше в этом сезоне, чем были в 2017 году», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в эфире «Радио Зенит».

Плотников выиграл с петербургским клубом Кубок Гагарина в 2017 году. Тогда СКА тренировал Олег Знарок.