Гендиректор «Динамо» о посещении «Хатыни»: «В мире идет информационная война, Кудашов правильно сказал: «Кто не помнит прошлого, у того нет будущего». Он повез ребят туда, чтобы показать зверства войны»

Сергей Сушко высказался о поездке «Динамо» в мемориальный комплекс «Хатынь»

Деревня с одноименным названием была уничтожена немецким карательным отрядом 22 марта 1943 года. За возможную помощь партизанам были сожжены или расстреляны 149 жителей, включая 75 детей.

– Почему внимание к своей истории является настолько важным аспектом для всей организации «Динамо»?

– Когда наша команда находилась на сборе в Минске, для нее была организована поездка в мемориальный комплекс «Хатынь». Это знаковое место не только для белорусского, но и для всего советского народа.

Многие выходцы из Советского Союза знают, что такое война и какие последствия она оставляет после себя. Алексей Кудашов сказал очень правильные вещи: «Кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего».

Именно с этой целью он и повез ребят в Хатынь, чтобы показать им все зверства войны. Игроки были поражены увиденным – это касается как российских ребят, так и иностранцев.

Мы же знаем, что в современном мире идет информационная война. Многие черпают информацию из интернета, из каких-то статей, а когда они увидели все своими глазами, то на многие вещи посмотрели уже по-другому, – сказал генеральный директор «Динамо » Сергей Сушко.