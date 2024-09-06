Гендиректор «Динамо» о критике в адрес вратаря Миски: «Мы знаем и видим, откуда идет ее львиная доля. Как правило, это одни и те же люди»

Гендиректор «Динамо» высказался о критике в адрес вратаря Хантера Миски

– Некоторые уже готовы его распять. Сколько времени готовы спокойно и без нервов ждать, когда новички вольются в нашу систему?

– Знаете, мы знаем и видим, откуда идет львиная доля критики в адрес Хантера. Как правило, это одни и те же люди. Видимо, они больше знают и лучше умеют анализировать (улыбается). Человек впервые с 2013 года приехал в Россию, провел здесь только две недели, и я просто не понимаю, за что его сейчас критиковать?

Прежде чем совершить это подписание, наш спортивный блок провел огромную работу, и он не был единственным кандидатом. К тому же необходимо учитывать, что Миска приехал в «Динамо» на небольшую зарплату для иностранного игрока. Он хочет доказать, что может играть и что достоин большего.

Однозначно ему требуется больше времени на адаптацию, но даже по итогам Кубка мэра Москвы мы не можем говорить, что где-то он сильно подвел команду (интервью было взято до первого матча нового Фонбет Чемпионата КХЛ с «Куньлунем» – Спортс’‘). Может быть, в некоторых моментах он и мог выручить, но почему-то никто не говорит о тех эпизодах, когда он реально спасал команду, – сказал Сергей Сушко.