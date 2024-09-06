Никишин о книгах: «В «Самом богатом человеке в Вавилоне» советуют 9/10 тратить на насущное, а 1/10 не трогать. Так не превращаешься в Скруджа, но имеешь хороший финансовый аэродром»

Александр Никишин поделился мнением о прочитанных книгах.

– А книги читаешь?

– Честно? Ну, редко, но, чтобы тебя подбодрить, рад сообщить, что недавно читал «Мотылек» – криминальный роман Анри Шарьера о том, как воля к жизни и целеустремленность помогли выбраться главному герою из сложной ситуации. По этой книге еще сняли фильм со Стивом Маккуином, культовым актером и автогонщиком.

Сейчас взял «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона, прокачиваю финансовую грамотность. Там есть очень классный и простой совет о пропорциях трат и накоплений: 9/10 заработанного можно направить на насущное, развлечения и удовлетворение желаний, а 1/10 должна оставаться нетронутой.

Так не превращаешься в Скруджа (Макдака, вымышленный селезень-миллиардер, отличающийся скупостью. Герой мультсериала «Утиные истории» – Спортс’‘), но всегда имеешь хороший финансовый аэродром, – сказал защитник СКА Александр Никишин .