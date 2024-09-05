Никишин о Ротенберге: «Всегда импровизация. Команда настроена – промолчит. Невеселое настроение – взбодрит. Используется специфическая лексика»

Александр Никишин ответил, что Роман Ротенберг говорит перед матчами СКА

– В фильмах про спорт всегда есть сцена – перед матчем тренер дает команде берущее за душу напутствие. Что на самом деле говорит Роман Борисович (Ротенберг – Спортс)?

– Всегда импровизация. Тренер видит, что команда настроена и готова биться, – промолчит. Невеселое настроение – взбодрит.

Иногда используется специфическая лексика (смеется.). Могу только одно слово озвучить – «Давай!»

Или встанем в круг, один из игроков скажет что-то мотивирующее, подкрикнем и выходим на лед.

– Ментальные трюки против давления соперника учите?

– Надо играть, а не блефовать. Мы отрабатываем технические схемы.

Но! У нас есть командные знаки!

Допустим, во время вбрасывания один говорит «делаем [любое слово, например «Питер»]», и все все понимают: закаты-раскаты, кто открывается, кто приближается, как встает, – сказал защитник СКА Александр Никишин.