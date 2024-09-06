Никишин о жизни в Петербурге: «Было тяжеловато: привык к Москве, а тут все поспокойнее – и пасмурно. Сейчас проникся: красиво, инфраструктура удобная, все в пешей доступности!»
– Петербург – домашний город СКА и к приезжим относится по-разному. Как принял тебя?
– Когда только приехал, было тяжеловато: привык к Москве, а тут все поспокойнее – и пасмурно. Сейчас проникся: Петербург — красивый, инфраструктура удобная (по сравнению с Москвой все в пешей доступности!), все спортивные возможности есть.
– На матч «Зенита» сходил?
– Да, хоть и не большой фанат футбола, но в команде нескольких ребят знаю лично и пошел поддержать.
– Бегаешь по набережным?
Гуляю. Раньше у меня в межсезонье были кроссы, а в этом году кручу велосипед и в зале занимаюсь.
– На улицах тебя узнают?
В Москве не узнавали, а в Петербурге начали – приятно. Петербургские болельщики очень вежливые, поэтому никогда не отказываю в том, чтобы сделать фото, – сказал защитник СКА.
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