Никишин о жизни в Петербурге: «Было тяжеловато: привык к Москве, а тут все поспокойнее – и пасмурно. Сейчас проникся: красиво, инфраструктура удобная, все в пешей доступности!»

Александр Никишин рассказал об адаптации в Санкт-Петербурге

– Петербург – домашний город СКА и к приезжим относится по-разному. Как принял тебя?

– Когда только приехал, было тяжеловато: привык к Москве, а тут все поспокойнее – и пасмурно. Сейчас проникся: Петербург — красивый, инфраструктура удобная (по сравнению с Москвой все в пешей доступности!), все спортивные возможности есть.

– На матч «Зенита» сходил?

– Да, хоть и не большой фанат футбола, но в команде нескольких ребят знаю лично и пошел поддержать.

– Бегаешь по набережным?

Гуляю. Раньше у меня в межсезонье были кроссы, а в этом году кручу велосипед и в зале занимаюсь.

– На улицах тебя узнают?

В Москве не узнавали, а в Петербурге начали – приятно. Петербургские болельщики очень вежливые, поэтому никогда не отказываю в том, чтобы сделать фото, – сказал защитник СКА .