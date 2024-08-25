Канарейкин о Никишине: «Лучший защитник КХЛ, парень точно готов к НХЛ – интересно, как он адаптируется и будет прогрессировать там. Но у него контрактные обязательства со СКА»

Федор Канарейкин считает, что Александр Никишин готов играть в НХЛ.

– Никишин – готовый игрок для ?

– Парень готов, о нем уже много сказано. Он молодой перспективный защитник. На сегодня он лучший защитник чемпионата. Никишин однозначно готов к НХЛ.

Конечно, было бы хорошо посмотреть его в этой лиге. Интересно, как он адаптируется к тому хоккею, вольется в него и будет прогрессировать. Но мы знаем, что у него контрактные обязательства со .

Сам он сказал, что эти контрактные обязательства он будет выполнять. Но Никишин точно готов к НХЛ, – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.