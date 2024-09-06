Генменеджер «Ак Барса» об уходе Шипачева и Войнова: «Мы с ними расстались нормально. У них остались какие-то претензии, видимо»

Генеральный менеджер «Ак Барса» высказался об уходе из клуба Вадима Шипачева.

В межсезонье нападающий перешел в минское «Динамо» из казанского клуба, который обменивал хоккеиста на фоне действующего контракта.

Вячеслав Войнов также высказывал недовольство действиями руководства «Ак Барса » после расторжения контракта с ним.

– Если судить по интервью Вадима Шипачева или Вячеслава Войнова, трудно сказать, что вы расстались в хороших отношениях.

– Видимо, у них остались какие-то претензии к нам, но их эмоции можно понять. Возможно, на их месте я бы тоже сказал что-то такое. Мы всем им желаем только удачи. Считаю, что мы с ними расстались нормально.

– Тогда вам должно быть обидно, что после этого они выступают с интервью, где критикуют вас и клуб.

– Скажу так: нужно знать и понимать внутреннюю кухню нашей команды. На что нам обижаться? Каждый высказывает свое мнение.

Считаю, что те же Шипачев , Радулов, Войнов или Кагарлицкий здорово себя проявили в «Ак Барсе», они помогли нам в тот момент. Но пришло время что-то менять, мы осознанно пошли на такой шаг, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин .

Войнов перед уходом из «Ак Барса»: «Непривычное замешательство, это первый раз в жизни. В командном чате меня уже нет, из клуба никто не связывался»

Вадим Шипачев: «Я прилично обижен на «Ак Барс» – сезон не провалил. Ну, только по скорости. Не бегал как ветер в форточку»