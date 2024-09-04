Генменеджер «Ак Барса» о трансферах: «План по новичкам выполнили не полностью. Есть деньги под потолком, есть свободные легионерские позиции, но мы не торопимся»
Генеральный менеджер «Ак Барса» высказался о трансферах клуба в межсезонье.
Потолок зарплат в Фонбет Чемпионате КХЛ составляет 900 миллионов рублей.
– У «Ак Барса» остаются свободные деньги под жестким потолком зарплат. Планируются ли какие-то подписания еще?
– План, который мы составили по новичкам в межсезонье, выполнили не полностью. Были несколько игроков, которых мы хотели видеть у себя, но по разным причинам подписать их не удалось.
Да, у нас действительно под потолком есть деньги как минимум на одного игрока, есть свободные легионерские позиции. В этом плане мы не торопимся, понимая, что есть вертикаль в виде молодых игроков, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
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