Генменеджер «Ак Барса» о трансферах: «План по новичкам выполнили не полностью. Есть деньги под потолком, есть свободные легионерские позиции, но мы не торопимся»

Генеральный менеджер «Ак Барса» высказался о трансферах клуба в межсезонье.

Потолок зарплат в Фонбет Чемпионате КХЛ составляет 900 миллионов рублей.

– У «Ак Барса» остаются свободные деньги под жестким потолком зарплат. Планируются ли какие-то подписания еще?

– План, который мы составили по новичкам в межсезонье, выполнили не полностью. Были несколько игроков, которых мы хотели видеть у себя, но по разным причинам подписать их не удалось.

Да, у нас действительно под потолком есть деньги как минимум на одного игрока, есть свободные легионерские позиции. В этом плане мы не торопимся, понимая, что есть вертикаль в виде молодых игроков, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса » Марат Валиуллин .