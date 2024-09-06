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  • Генменеджер «Ак Барса» о критике: «Многие игроки говорят, что они прессу не читают и за своей статистикой не следят. Я этому не верю. И они, и мы все читаем, это даже полезно»
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Генменеджер «Ак Барса» о критике: «Многие игроки говорят, что они прессу не читают и за своей статистикой не следят. Я этому не верю. И они, и мы все читаем, это даже полезно»

– А как лично вы справляетесь с ответственностью и в целом с критикой в свой адрес?

– Если на всю эту критику обращать внимание, можно вообще не работать. Стараюсь все доказывать работой. Очень помогает семья, которая меня всегда поддерживает. Это, наверное, самое главное для меня. Многие игроки, кстати, говорят, что они прессу не читают и за своей статистикой не следят. Я этому не верю. И они, и мы все это читаем. Это даже полезно: не может быть только твое мнение правильным, нужно читать и слушать других.

Лично до меня все доходит: и хорошие комментарии, и плохие. А помимо интернета, есть еще и реальный мир – встречи, какие-то обсуждения людей в городе. Мы же понимаем, что «Ак Барс» для Татарстана – самый интересный клуб. Болельщиков много на любых уровнях республики. Разные слова до нас доходят, это просто условия работы, их надо принимать.

Не люблю только, когда начинают оскорблять или переходить на личность. Я всегда готов к конструктивной критике, то же самое мы доносим до своих игроков, ребят из системы клуба. Мы все вместе должны быть открытыми к болельщикам и реально слышать, чего хотят люди, – сказал Марат Валиуллин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Бизнес Online»
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