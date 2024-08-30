Генменеджер «Ак Барса» о Гатиятулине: «Сибири» он дал согласие на встречу с руководством, не на контракт, предварительные договоренности – это еще бабка надвое сказала»

Генменеджер «Ак Барса» высказался об уходе Анвара Гатиятулина из «Сибири»

Ранее новосибирский клуб сообщил, что достиг договоренности о подписании контракта со специалистом. Позже стало известно, что Гатиятулиным интересуется «Ак Барс». Затем «Сибирь» проинформировала, что тренер «передумал подписывать контракт», и возобновила поиск кандидатов на должность.

– Вы же наверняка знали о договоренности Анвара Гатиятулина с «Сибирью», когда сделали ему предложение.

– Наш диалог с ним был до «Сибири ». Он понимал, что никаких обещаний не давал. Никаких контрактных обязательств у него также не было. У человека было право выбора – предложение также было и от нас.

Он дал согласие на встречу с руководством «Сибири», а не на контракт. Контракт либо есть, либо его нет. Предварительные договоренности – это еще бабка надвое сказала.

– Из руководства «Сибири» к вам после этого не обращались с претензиями?

– Нет, с клубом сохранились нормальные отношения.

– Если бы Гатиятулин оказался в «Сибири», кто был бы следующим вариантом?

– Возможно, была бы интересная фамилия. Мы бы рискнули в этом смысле. Но мы рады, что Анвар Рафаилович работает у нас, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса » Марат Валиуллин.