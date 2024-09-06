Никитин о 3:0 с «Ладой»: «Локомотив» провел хорошую игру. То, что играли два дня назад, дало определенное преимущество – мы были в тонусе» 

Игорь Никитин оценил победу «Локомотива» над «Ладой» (3:0)

«Провели хорошую игру. То, что мы играли два дня назад, дало нам определенное преимущество – мы были в тонусе. Поэтому не дали «Ладе» войти в него.

Сурин был заряжен? Молодой парень не имеет права выходить незаряженными на игру в первой команде. Понятно, что есть моменты, в которых заряженность мешает войти в игру. Просто нужно перестроиться на взрослый хоккей. Это практический опыт, мы ему его даем. Партнеры ему помогают и терпят. Все молодые проходили через это», – сказал главный тренер «Локомотива ».