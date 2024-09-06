Браташ о 0:3 от «Локомотива»: «Лада» пыталась создавать моменты. Соперник не позволял делать большее»
Олег Браташ оценил поражение «Лады» от «Локомотива» (0:3)
«В любых играх первая шайба имеет психологическое значение. Мы пытались создавать моменты. Сколько могли – столько создали. Соперник не позволял делать большее. Не было смысла что-то переставлять. Я понимаю, это сложно заметить – тактические моменты мы меняли во время игры.
Сложное начало сезона? Я сам не знаю, это плюс или минус», – сказал главный тренер «Лады».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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