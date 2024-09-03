Никитин о 3:2 с «Металлургом»: «Заждались с прошлого сезона. Было интересно посмотреть, как ребята пережили лето, не просто стараться выиграть Кубок Открытия»
Сегодня ярославский клуб обыграл «Металлург» (3:2) в матче открытия сезона-2024/25 Фонбет чемпионата КХЛ.
В прошлом сезоне команда под руководством Андрея Разина выиграла Кубок Гагарина, одолев в финальной серии «Локомотив» (4-0).
– Заждались, честно говоря, с прошлого сезона. Хотелось быстрее сыграть. Много нервов у ребят было, не сразу вошли. Много хороших моментов было. Концовку отдали. Думаю, скорее этот матч в плюс, чем в минус. Должны научиться быть последовательными всю игру.
– Приходилось ли кого-то сдерживать, чтобы не перегорели?
– Можно перегореть, все-таки. Команда, которая играла в финале – это определенный уровень. Было интересно посмотреть, как ребята это лето пережили, не просто постараться выиграть сегодня.
– Сумели выйти на оптимальный состав?
– Мартин Гернат только сегодня прилетел, Артур Каюмов второй день тренировался. Рушан Рафиков, тренироваться начал. Леха Береглазов еще неделю будет тренироваться точно. Рассматриваем это как шанс для молодых игроков, некоторые из них хорошо сыграли.
– Почему решили поставить Герната в состав? Разин дал отдохнуть Михайлису и Орехову.
– Не думаю, что Андрей Владимирович отталкивался от нас, как и мы от него. Начинать Кубок Открытия в шесть защитников, где два из них 2005 года рождения – неуважение не то что к сопернику, это неуважение к себе.
Мартин приехал с другими эмоциями, у ребят со сборной Казахстана разочарование. Дадим ему восстановиться, но у каждого свои проблемы, каждый по-своему их решает.
– О чем говорят два гола подряд?
– После каждого гола следующая смена очень важна. Она должна стабилизировать, дать положительные эмоции. Забивать дуплетом очень приятно, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
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