Никитин о 3:2 с «Металлургом»: «Заждались с прошлого сезона. Было интересно посмотреть, как ребята пережили лето, не просто стараться выиграть Кубок Открытия»

Игорь Никитин высказался о первой победе «Локомотива» в Кубке Открытия

Сегодня ярославский клуб обыграл «Металлург » (3:2) в матче открытия сезона-2024/25 Фонбет чемпионата КХЛ .

В прошлом сезоне команда под руководством Андрея Разина выиграла Кубок Гагарина, одолев в финальной серии «Локомотив» (4-0).

– Заждались, честно говоря, с прошлого сезона. Хотелось быстрее сыграть. Много нервов у ребят было, не сразу вошли. Много хороших моментов было. Концовку отдали. Думаю, скорее этот матч в плюс, чем в минус. Должны научиться быть последовательными всю игру.

– Приходилось ли кого-то сдерживать, чтобы не перегорели?

– Можно перегореть, все-таки. Команда, которая играла в финале – это определенный уровень. Было интересно посмотреть, как ребята это лето пережили, не просто постараться выиграть сегодня.

– Сумели выйти на оптимальный состав?

– Мартин Гернат только сегодня прилетел, Артур Каюмов второй день тренировался. Рушан Рафиков , тренироваться начал. Леха Береглазов еще неделю будет тренироваться точно. Рассматриваем это как шанс для молодых игроков, некоторые из них хорошо сыграли.

– Почему решили поставить Герната в состав? Разин дал отдохнуть Михайлису и Орехову.

– Не думаю, что Андрей Владимирович отталкивался от нас, как и мы от него. Начинать Кубок Открытия в шесть защитников, где два из них 2005 года рождения – неуважение не то что к сопернику, это неуважение к себе.

Мартин приехал с другими эмоциями, у ребят со сборной Казахстана разочарование. Дадим ему восстановиться, но у каждого свои проблемы, каждый по-своему их решает.

– О чем говорят два гола подряд?

– После каждого гола следующая смена очень важна. Она должна стабилизировать, дать положительные эмоции. Забивать дуплетом очень приятно, – сказал главный тренер «Локомотива » Игорь Никитин.