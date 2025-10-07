НХЛ дисквалифицировала Сабурина из «Тампы» на 4 матча за грубость против Экблада в предсезонной игре с «Флоридой»

Игрока «Тампы» дисквалифицировали за грубость в предсезонном матче.

Департамент безопасности игроков НХЛ сообщил о решении отстранить Скотта Сабурина на 4 матча за грубую игру в отношении защитника «Флориды» Аарона Экблада в выставочной встрече (0:7). Игрок «Пантерс» покинул площадку после этого момента и больше на лед не выходил.

33-летний форвард также оштрафован на 16 145,84 доллара. Деньги пойдут в Фонд медицинской помощи игрокам.

«Флорида» и «Тампа» набрали 322 минуты штрафа в предсезонной игре. Было 5 драк и множество стычек, 13 игроков были удалены до конца матча