Квартальнов о 600-й победе в КХЛ: «Положа руку на сердце: не слежу за этим, важнее командная победа»

Дмитрий Квартальнов подвел итоги игры с «Трактором».

Минское «Динамо » одержало победу со счетом 4:1 в матче регулярного сезона FONBET КХЛ.

– Нам игра удалась, понравилось, как команда выглядела в обороне. Были посвежее, у нас был небольшой перерыв. Понимали, что «Трактор» находится в поездке. Они научили нас, как играть на «точке», там есть хорошие ребята, играющие на вбрасывании. Оборона сыграла неплохо, вратарь помог нам. В меньшинстве хоть и пропустили, но много били. Ребята молодцы.

– В первом периоде было два удаления у Шипачева. Что сказали команде?

– Забили простой гол. На ворота наброс, шайба отскочила в нашу сторону. Правильные действия привели к хорошим последствиям. «Трактор » мощно начал, на это обращали внимание. Хотели, чтобы мы забегали, задвигались, очень рад, что во второй половине второго периода соперник насел, но мы не развалились.

– Вы одержали 600‑ю победу в КХЛ. Команда вручила вам шляпу лучшего игрока матча. Это ценно?

– Только об этом подумал. Раньше почему‑то не вручали (смеется). Ребята регулируют раздевалку, они принимают решение. Я отношусь к этому легко. Положа руку на сердце: не слежу за этим, важнее командная победа, которая была очень нужна, – сказал главный тренер «Динамо».