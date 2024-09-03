Сафронов о возможной замене России на ОИ-2026: «Франция сильнее в кавычках, если ИИХФ так считает. Вопрос, когда французы научились играть в хоккей»
Андрей Сафронов высказался о возможном недопуске России на Олимпиаду-2026
Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что французская сборная может заменить Россию на ОИ-2026, если россиян не допустят на Олимпийские игры. Ранее Россия по решению ИИХФ пропустили три чемпионата мира подряд.
«Величайшая замена. Конечно, сборная Франции в кавычках сильнее сборной России. Если ИИХФ так считает. Но вопрос тут в том, когда Франция научилась играть в хоккей. Ну, не хотят видеть сильных и не надо», – сказал бывший генменеджер сборной России Андрей Сафронов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Все про спорт»
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