Сафронов о возможной замене России на ОИ-2026: «Франция сильнее в кавычках, если ИИХФ так считает. Вопрос, когда французы научились играть в хоккей»

Андрей Сафронов высказался о возможном недопуске России на Олимпиаду-2026

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил , что французская сборная может заменить Россию на ОИ-2026, если россиян не допустят на Олимпийские игры. Ранее Россия по решению ИИХФ пропустили три чемпионата мира подряд.

«Величайшая замена. Конечно, сборная Франции в кавычках сильнее сборной России. Если ИИХФ так считает. Но вопрос тут в том, когда Франция научилась играть в хоккей. Ну, не хотят видеть сильных и не надо», – сказал бывший генменеджер сборной России Андрей Сафронов.