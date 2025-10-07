Валерий Каменский прокомментировал переход Евгения Кузнецова в «Металлург».

33-летний нападающий подписал контракт с магнитогорским клубом до конца сезона-2025/26.

«Такой игрок, конечно, усилит «Металлург», если он будет показывать свой уровень. Думаю, хоккеиста подобного уровня хотел бы иметь в распоряжении любой тренер.

Кандидатура Кузнецова наверняка обсуждалась, приглашение было сделано осознанно. Так что если он будет на своем уровне выступать, с таким опытом поможет «Металлургу», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.