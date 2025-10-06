«Рейнджерс» и Шири подписали двусторонний контракт на год. «Тампа» помещала форварда на драфт отказов для расторжения соглашения
Конор Шири стал игроком «Рейнджерс».
Клуб из Нью-Йорка объявил о подписании 33-летнего нападающего. Стороны заключили двусторонний контракт на один год.
В июле «Рейнджерс» взяли игрока на просмотр. «Тампа» помещала форварда на драфт отказов для расторжения контракта по его просьбе.
В прошлом сезоне Шири провел лишь 5 матчей в НХЛ, не отметившись результативными действиями. В 59 играх в АХЛ он набрал 61 (20+41) очко.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости