«Рейнджерс» и Шири подписали двусторонний контракт на год. «Тампа» помещала форварда на драфт отказов для расторжения соглашения

Конор Шири стал игроком «Рейнджерс».

Клуб из Нью-Йорка объявил о подписании 33-летнего нападающего. Стороны заключили двусторонний контракт на один год.

В июле «Рейнджерс » взяли игрока на просмотр. «Тампа » помещала форварда на драфт отказов для расторжения контракта по его просьбе.

В прошлом сезоне Шири провел лишь 5 матчей в НХЛ, не отметившись результативными действиями. В 59 играх в АХЛ он набрал 61 (20+41) очко.