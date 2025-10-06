  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Рейнджерс» и Шири подписали двусторонний контракт на год. «Тампа» помещала форварда на драфт отказов для расторжения соглашения
1

«Рейнджерс» и Шири подписали двусторонний контракт на год. «Тампа» помещала форварда на драфт отказов для расторжения соглашения

Конор Шири стал игроком «Рейнджерс».

Клуб из Нью-Йорка объявил о подписании 33-летнего нападающего. Стороны заключили двусторонний контракт на один год. 

В июле «Рейнджерс» взяли игрока на просмотр. «Тампа» помещала форварда на драфт отказов для расторжения контракта по его просьбе.

В прошлом сезоне Шири провел лишь 5 матчей в НХЛ, не отметившись результативными действиями. В 59 играх в АХЛ он набрал 61 (20+41) очко.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт НХЛ
logoКонор Шири
logoТампа-Бэй
logoРейнджерс
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Новая версия легендарного «Три на Три» – теперь про хоккей! Залетайте скорее!
11 минут назадТесты и игры
Ларионов о 2:4: «При всем уважении к «Локомотиву», они не заслуживали победу. СКА доминировал. В этом вся боль, когда мы выложились, пропустили голы»
4048 минут назад
Шипачев – первый игрок с 900 матчами в регулярках КХЛ
258 минут назад
«Эдмонтон» и Уолмэн заключили контракт на 7 лет и 49 млн долларов
16сегодня, 19:00
Квартальнов – первый тренер, одержавший 600 побед в КХЛ
10сегодня, 18:48
Минское «Динамо» выиграло 5 из 6 последних матчей. Команда Квартальнова – 3-я на Западе
5сегодня, 18:37
СКА проиграл 5 из 6 последних матчей, 4 – подряд. Команда Ларионова идет 9-й на Западе
41сегодня, 18:32
КХЛ. «Авангард» проиграл «Автомобилисту», «Локомотив» победил СКА, минское «Динамо» обыграло «Трактор»
344сегодня, 18:31
«Эдмонтон» и Уолмэн близки к подписанию контракта на 7 лет и 49 млн долларов
14сегодня, 18:16
«Вашингтон» отправил Мирошниченко в фарм-клуб
17сегодня, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
Квартальнов о 600-й победе в КХЛ: «Положа руку на сердце: не слежу за этим, важнее командная победа»
25 минут назад
Ярош заработает 30 млн рублей за сезон в «Спартаке» (Михаил Зислис)
сегодня, 17:58
Заварухин про гол Буше «Авангарду»: «Перед игрой журналисты спросили, почему он не забивает, и это помогло. Теперь буду перед каждым матчем просить задавать этот вопрос»
3сегодня, 17:31
Женский ЧМ будет проходить в ноябре, а не в апреле – решение принято ради «расширения возможностей игроков». В 2027-м состоится новый чемпионат Европы среди женщин
1сегодня, 16:20
«Авангард» проиграл впервые за 4 матча – «Автомобилисту» дома. Дальше – выезд к екатеринбуржцам
2сегодня, 15:57
Вайсфельд о СКА: «Системности нет, непонятно, в каком направлении они движутся. Команда с такими ресурсами не должна идти 9-й. Судя по интервью Ларионова, он знает выход»
10сегодня, 15:25
Кривокрасов войдет в тренерский штаб «Лады». Контракт – до конца сезона
сегодня, 15:19
Хохлачев получит 5 млн рублей за сезон в «Салавате». В чемпионате-2023/24 он зарабатывал 75 млн («СЭ»)
14сегодня, 14:18
Брылин о контракте Капризова: «Психологически будет нелегко. Когда ты самый высокооплачиваемый игрок в НХЛ, требования и ожидания совершенно другие»
2сегодня, 13:55
Хара о выводе его номера из обращения в «Бостоне»: «Это не только мой момент, он принадлежит всем – руководству клуба, болельщикам, партнерам по команде и моей семье»
сегодня, 13:28