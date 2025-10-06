Гру об 1:4 от минского «Динамо»: «Нет оправданий результату, но сегодня был 21‑й день, когда «Трактор» играл на выезде»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о поражении от минского «Динамо».

Челябинский клуб проиграл матч регулярного сезона FONBET КХЛ со счетом 1:4.

– Нет оправданий результату, но сегодня был 21‑й день, когда мы играли на выезде.

– Почему с командами «Запада» у вас не такой хороший результат?

– Не думаю, что дело в конференциях. Дело в том, как мы играем. «Авангард » и «Автомобилист » – хорошие команды. Мы их обыграли, но проигрывали московскому «Динамо » в овертайме. Такую статистику лучше привести ближе к середине сезона. Может, дело в расписании.

В регулярке можно проиграть одному и тому же сопернику, а в плей‑офф завершить серию за четыре матча, – сказал Гру.