Гру об 1:4 от минского «Динамо»: «Нет оправданий результату, но сегодня был 21‑й день, когда «Трактор» играл на выезде»
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о поражении от минского «Динамо».
Челябинский клуб проиграл матч регулярного сезона FONBET КХЛ со счетом 1:4.
– Нет оправданий результату, но сегодня был 21‑й день, когда мы играли на выезде.
– Почему с командами «Запада» у вас не такой хороший результат?
– Не думаю, что дело в конференциях. Дело в том, как мы играем. «Авангард» и «Автомобилист» – хорошие команды. Мы их обыграли, но проигрывали московскому «Динамо» в овертайме. Такую статистику лучше привести ближе к середине сезона. Может, дело в расписании.
В регулярке можно проиграть одному и тому же сопернику, а в плей‑офф завершить серию за четыре матча, – сказал Гру.
