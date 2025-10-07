Апшолл о контракте Макдэвида на 12,5 млн долларов в год: «Он выбрал наследие. Коннор хочет выиграть Кубок Стэнли с «Эдмонтоном» больше личных наград – только великие способны на такое»

Скотти Апшолл прокомментировал продление контракта Коннора Макдэвида.

Капитан «Эдмонтона » подписал новое двухлетнее соглашение с кэпхитом 12,5 миллиона долларов.

«Макдэвид мог бы назвать свою цену. Однако он выбрал наследие, а не что-либо другое.

То, что он готов получать меньше, чтобы сохранить костяк «Ойлерс», говорит все, что нужно знать: он хочет выиграть Кубок Стэнли с «Эдмонтоном» больше, чем какую-либо личную награду.

Только великие способны на такое, и именно поэтому он один из них», – написал бывший нападающий «Филадельфии», «Флориды» и «Сент-Луиса».