«Эдмонтон» и Уолмэн заключили контракт на 7 лет и 49 млн долларов

Джейк Уолмэн продлил контракт с «Эдмонтоном».

Клуб НХЛ объявил о подписании нового соглашения с 29-летним защитником. Оно рассчитано на 7 лет, средняя зарплата игрока за сезон составит 7 миллионов долларов.

Уолмэн перешел в «Эдмонтон » из «Сан-Хосе» в марте, подписав контракт до конца сезона-2025/26. В прошлом регулярном сезоне НХЛ он провел 15 матчей в составе «Ойлерс» и набрал 8 (1+7) очков.

В рамках плей-офф на его счету 22 игры и 10 (2+8) баллов.

Ранее «Эдмонтон» объявил о продлении контракта с Коннором Макдэвидом.