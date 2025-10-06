«Эдмонтон» и Уолмэн заключили контракт на 7 лет и 49 млн долларов
Джейк Уолмэн продлил контракт с «Эдмонтоном».
Клуб НХЛ объявил о подписании нового соглашения с 29-летним защитником. Оно рассчитано на 7 лет, средняя зарплата игрока за сезон составит 7 миллионов долларов.
Уолмэн перешел в «Эдмонтон» из «Сан-Хосе» в марте, подписав контракт до конца сезона-2025/26. В прошлом регулярном сезоне НХЛ он провел 15 матчей в составе «Ойлерс» и набрал 8 (1+7) очков.
В рамках плей-офф на его счету 22 игры и 10 (2+8) баллов.
Ранее «Эдмонтон» объявил о продлении контракта с Коннором Макдэвидом.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт НХЛ
