Олег Браташ: «Почему ребятам не выпить пива в отпуске? Я не ханжа, просто всему свое время, делу время, потехе – час»
– Ваш бывший подопечный по МХК «Спартак», а ныне хоккейный комментатор Артем Батрак в межсезонье выкладывал фотографии с мероприятиями, на котором чемпионский состав собрался 10 лет спустя. Судя по снимкам, пиво в этот вечер лилось рекой. Были на той встрече?
– Ребята меня пригласили, и я с радостью откликнулся. Как и говорил выше, очень рад любому общению со своими воспитанниками.
А подобная встреча организуется каждый год, и я не первый раз присутствовал. Так что да, был, мед-пиво пил. Вместе с ними (смеется).
– Не там вели переговоры с Архипом Неколенко, который сменил Магнитогорск на Тольятти?
– Он уже был подписан. Из «Лады» присутствовали еще Саша Трушков, Коля Демидов. Так что совмещали приятное с полезным: было время и для профессиональных бесед о будущем сезоне. То есть для работы эту встречу тоже использовал.
– Получается, разговор со своими игроками за кружечкой пенного может оказаться полезным?
– Почему в отпуске ребятам не выпить пива? Я не ханжа. Просто всему свое время. Делу время, потехе час, – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий