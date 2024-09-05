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Олег Браташ: «Почему ребятам не выпить пива в отпуске? Я не ханжа, просто всему свое время, делу время, потехе – час»

Олег Браташ заявил, что разрешает игрокам пить пиво во время отпуска

– Ваш бывший подопечный по МХК «Спартак», а ныне хоккейный комментатор Артем Батрак в межсезонье выкладывал фотографии с мероприятиями, на котором чемпионский состав собрался 10 лет спустя. Судя по снимкам, пиво в этот вечер лилось рекой. Были на той встрече?

– Ребята меня пригласили, и я с радостью откликнулся. Как и говорил выше, очень рад любому общению со своими воспитанниками.

А подобная встреча организуется каждый год, и я не первый раз присутствовал. Так что да, был, мед-пиво пил. Вместе с ними (смеется).

– Не там вели переговоры с Архипом Неколенко, который сменил Магнитогорск на Тольятти?

– Он уже был подписан. Из «Лады» присутствовали еще Саша Трушков, Коля Демидов. Так что совмещали приятное с полезным: было время и для профессиональных бесед о будущем сезоне. То есть для работы эту встречу тоже использовал.

– Получается, разговор со своими игроками за кружечкой пенного может оказаться полезным?

– Почему в отпуске ребятам не выпить пива? Я не ханжа. Просто всему свое время. Делу время, потехе час, – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoМеталлург Мг
logoЛада
logoОлег Браташ
logoКХЛ
logoМХК Спартак
logoАртем Батрак
logoНиколай Демидов
logoАрхип Неколенко
logoАлександр Трушков
logoЧемпионат.com
алкоголь и спорт
Питание
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