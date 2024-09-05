Браташ о сезоне: «Цель «Лады» – Кубок Гагарина, наш бюджет далек от грандов, но мы можем ставить задачи выше, чем у руководства»
– На предсезонке вы публично объявили целью «Лады» Кубок Гагарина, следом вышло интервью генерального директора клуба Александра Чеботарева с более скромными задачами – попасть в плей-офф. На кого ориентироваться болельщикам?
– Когда говорил такую фразу, имел в виду, что все 23 участника КХЛ борются за Кубок Гагарина. Наша цель – кубок, как и у любого участника.
Руководство ставит свои задачи, но это не значит, что мы не можем перед собой ставить задачи выше. Поэтому никакого противоречия не вижу.
– Чеботарев добавил: для похода за кубком у клуба слишком скромный бюджет. Вы, получается, не считаете это ключевым фактором и довольны составом?
– Тренеру жаловаться на состав, думаю, моветон. Получается, ты изначально расписываешься в своей слабости. Не считаю такой подход правильным.
Есть состав – с ним и работаем, и ставим себе максимальные цели. Да, по факту Чеботарев прав: наш бюджет далек от того, чтобы ставились масштабные задачи, как перед грандами.
Те, кто обеспечивает финансирование «Лады», это понимают и не требуют от нас достижений, несоразмерных бюджету. Но мы сами как раз имеем полное право ставить самые высокие задачи перед собой, – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ.
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