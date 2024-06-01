Неколенко подписал контракт с «Ладой» на год. Форвард выиграл Кубок Гагарина-2024 с «Металлургом»

«Лада» подписала однолетний контракт с Архипом Неколенко.

Тольяттинский клуб объявил о заключении одностороннего контракта с 28-летним форвардом на один сезон.

Ранее «Металлург» расторг контракт с игроком по обоюдному согласию сторон.

В сезоне-2023/24 в активе форварда 4 (2+2) балла в 25 играх Фонбет регулярного чемпионата КХЛ и 1 гол в 5 матчах плей-офф за « ».

«Неколенко – воспитанник столичных «Крыльев Советов», однако свою профессиональную карьеру начал в 2012 году в молодежной команде «Спартак», а годом спустя этим же клубом он был выбран в первом раунде драфта под общим номером 20.

В дальнейшем форвард играл в системе СКА, «Югре» и «Рубине», а на протяжении шести последних сезонов выходил на лед в составе магнитогорского « » – в сезоне-2023/24 Архип провел в общей сложности 30 матчей и набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности «+3».



Отметим, что 28-летний нападающий является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2017 и 2024), серебряным призером КХЛ и чемпионата России (2022), а на молодежном уровне становился обладателем Кубка Харламова (2014) и двукратным серебряным призером МХЛ (2013 и 2015).



Всего в лиге Неколенко сыграл 309 матчей и заработал 58 (20+38) баллов за результативность при показателе полезности «+18». Приветствуем в «Ладе», Архип!» – говорится в заявлении клуба.