Неколенко подписал контракт с «Ладой» на год. Форвард выиграл Кубок Гагарина-2024 с «Металлургом»

Теги Металлург Мг Лада переходы КХЛ Кубок Гагарина Архип Неколенко Хоккей

«Лада» подписала однолетний контракт с Архипом Неколенко.

Тольяттинский клуб объявил о заключении одностороннего контракта с 28-летним форвардом на один сезон. 

Ранее «Металлург» расторг контракт с игроком по обоюдному согласию сторон.

В сезоне-2023/24 в активе форварда Архипа Неколенко 4 (2+2) балла в 25 играх Фонбет регулярного чемпионата КХЛ и 1 гол в 5 матчах плей-офф за «Металлург».

«Неколенко – воспитанник столичных «Крыльев Советов», однако свою профессиональную карьеру начал в 2012 году в молодежной команде «Спартак», а годом спустя этим же клубом он был выбран в первом раунде драфта КХЛ под общим номером 20.

В дальнейшем форвард играл в системе СКА, «Югре» и «Рубине», а на протяжении шести последних сезонов выходил на лед в составе магнитогорского «Металлурга» – в сезоне-2023/24 Архип провел в общей сложности 30 матчей и набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности «+3».

Отметим, что 28-летний нападающий является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2017 и 2024), серебряным призером КХЛ и чемпионата России (2022), а на молодежном уровне становился обладателем Кубка Харламова (2014) и двукратным серебряным призером МХЛ (2013 и 2015).

Всего в лиге Неколенко сыграл 309 матчей и заработал 58 (20+38) баллов за результативность при показателе полезности «+18». Приветствуем в «Ладе», Архип!» – говорится в заявлении клуба. 

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2 комментария
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Для Лады это хорошее усиление. Главное не возвышать его в лидеры и у него всё получится
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Ещё раз напишу что жаль. Стата для нападающего конечно не очень(правда в чемпионском Металлурге вообще ни у кого очка за игру не было), но не боится и умеет таскать рояль. Удачи в Тольятти!
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