Тренер «Нефтехимика» об уходе Камара: «Человек 10 матчей подряд не забивает, привозит удаления. Легионер должен давать результат в каждой игре»

Теги Нефтехимик КХЛ Барыс Олег Леонтьев Энтони Камара Хоккей

Олег Леонтьев высказался об уходе форварда Энтони Камара из «Нефтехимика».

Клуб расторг контракт с 30-летним канадцем, вскоре после этого перешедшим в «Барыс». 

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ он набрал 9 (3+6) очков в 25 играх при полезности «минус 11». 

«Человек десять матчей подряд не забивает голы, привозит удаления. Легионер, который должен давать результат в каждом матче.

Поэтому и расстались с ним. Плюс невыполнение некоторых игровых заданий, плохая дисциплина», – сказал главный тренер нижнекамцев. 

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1 комментарий

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ЖелтоФАН
шевроле на выход !
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