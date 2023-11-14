Тренер «Нефтехимика» об уходе Камара: «Человек 10 матчей подряд не забивает, привозит удаления. Легионер должен давать результат в каждой игре»

Олег Леонтьев высказался об уходе форварда Энтони Камара из «Нефтехимика».

Клуб расторг контракт с 30-летним канадцем, вскоре после этого перешедшим в « ».

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ он набрал 9 (3+6) очков в 25 играх при полезности «минус 11».

«Человек десять матчей подряд не забивает голы, привозит удаления. Легионер, который должен давать результат в каждом матче.

Поэтому и расстались с ним. Плюс невыполнение некоторых игровых заданий, плохая дисциплина», – сказал главный тренер нижнекамцев.