Олег Леонтьев: «До конца не будет известно, кто попал в плей-офф. Лига выравнивается, легионеров меньше, появляются талантливые ребята»

Олег Леонтьев отметил непредсказуемость Фонбет Чемпионата КХЛ.

Главный тренер « » высказался после матча с « » (3:4 ОТ).

«Упорный поединок, боевой матч. В начале игры имели небольшое преимущество, создали хорошие голевые моменты. Один из ключевых моментов – гол в середине матча, когда мы пропустили, хотя имели на одного игрока больше.

Ну и развязка поединка тоже была интересная, могли как проиграть, так и выиграть. Молодцы, проявили характер, сражались до конца. Сейчас каждый заработанный балл – весомый. Поэтому сражаемся в каждом матче.

Прошлые поражения от «Барыса» были так давно, что уже… Мы, конечно, помним, но идем от матча к матчу. Мы готовимся только к следующей игре, ничего в голове не держим. В том матче, который мы проиграли 0:8, играли немного другие ребята. Было и было.

Но мы выводы сделали, у нас сейчас другие ребята. В том сезоне было то же самое, что и сейчас – разница для попадания в восьмерку считалась по чистым победам.

Думаю, и в этом сезоне будет примерно такой же сценарий, до конца не будет известно, кто попал в плей-офф. Лига выравнивается, легионеров становится меньше, появляются новые талантливые ребята. Мы только радуемся, интересный чемпионат. Непредсказуемый – вот что самое главное, для этого мы и играем, чтобы зрителю было интересно смотреть. Неинтересно смотреть, если финал известен», – сказал Леонтьев.