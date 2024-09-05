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  • Козырев о 3:0 с «Торпедо»: «Северсталь» создала себе проблемы из-за удалений, которых мы не должны получать, спишем это на волнение. По игре выглядели неплохо, молодцы»
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Козырев о 3:0 с «Торпедо»: «Северсталь» создала себе проблемы из-за удалений, которых мы не должны получать, спишем это на волнение. По игре выглядели неплохо, молодцы»

Андрей Козырев высказался о победе «Северстали» над «Торпедо» (3:0)

– Сегодня получился обоюдоострый матч. Нам важно было победить в стартовой игре, и мы с этой задачей справились. Картинка была неплохая в плане содержания, но мы создали себе массу проблем дисциплинарного характера из-за удалений. Но молодцы, что победили.

– Вы сказали, что есть небольшое недовольство сегодняшней игрой. Хотя со стороны показалось, что «Северсталь» показала качественный хоккей, несмотря на первый матч. Или в целом пока говорить рано?

– Такие удаления, как сегодня, мы не должны получать. Но спишем это на волнение, вызванное первым матчем. А в плане содержания игры, в плане хоккея мы неплохо сегодня выглядели. 

– Три удаления за нарушение численного состава, по вашим словам, это невнимательность. Невнимательность игроков или тренерского штаба?

– Здесь есть и мои ошибки, и невнимательность игроков.

Игорь Ларионов сказал, что ваш вратарь сегодня переиграл «Торпедо». Согласитесь в этим? И как оцените игру Самойлова?

– Саша сыграл сегодня превосходно. Где нужно было – он нас выручил.

– На выезд вы взяли всего 8 защитников. Не маловато ли? И можете ли оценить игру Макара Фомина?

– Макар сыграл хорошо в своем дебютном матче. А то, что у вас восемь защитников – у нас есть травмированные ребята. Но они уже тренируются и скоро будут выступать за нашу команду.

У нас есть и глубина состава, и подписание в лице Джозефа Душака. Но пока он не может присоединиться к нам из-за вопросов, связанных с документами, – заявил главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Торпедо»
logoСеверсталь
logoТорпедо
logoАндрей Козырев
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
logoАлександр Самойлов
logoДжозеф Душак
Макар Фомин
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