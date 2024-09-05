Козырев о 3:0 с «Торпедо»: «Северсталь» создала себе проблемы из-за удалений, которых мы не должны получать, спишем это на волнение. По игре выглядели неплохо, молодцы»
– Сегодня получился обоюдоострый матч. Нам важно было победить в стартовой игре, и мы с этой задачей справились. Картинка была неплохая в плане содержания, но мы создали себе массу проблем дисциплинарного характера из-за удалений. Но молодцы, что победили.
– Вы сказали, что есть небольшое недовольство сегодняшней игрой. Хотя со стороны показалось, что «Северсталь» показала качественный хоккей, несмотря на первый матч. Или в целом пока говорить рано?
– Такие удаления, как сегодня, мы не должны получать. Но спишем это на волнение, вызванное первым матчем. А в плане содержания игры, в плане хоккея мы неплохо сегодня выглядели.
– Три удаления за нарушение численного состава, по вашим словам, это невнимательность. Невнимательность игроков или тренерского штаба?
– Здесь есть и мои ошибки, и невнимательность игроков.
– Игорь Ларионов сказал, что ваш вратарь сегодня переиграл «Торпедо». Согласитесь в этим? И как оцените игру Самойлова?
– Саша сыграл сегодня превосходно. Где нужно было – он нас выручил.
– На выезд вы взяли всего 8 защитников. Не маловато ли? И можете ли оценить игру Макара Фомина?
– Макар сыграл хорошо в своем дебютном матче. А то, что у вас восемь защитников – у нас есть травмированные ребята. Но они уже тренируются и скоро будут выступать за нашу команду.
У нас есть и глубина состава, и подписание в лице Джозефа Душака. Но пока он не может присоединиться к нам из-за вопросов, связанных с документами, – заявил главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.
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