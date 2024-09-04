Ларионов о 0:3 от «Северстали»: «Сделаем скидку, это первая игра, у «Торпедо» еще 67 матчей. Нужна уверенность, чтобы ребята раскрепостились, забивали не только красивые голы, но и мусорные»

Игорь Ларионов высказался о поражении «Торпедо» от «Северстали» (0:3)

– Всех болельщиков Нижнего, нашей большой страны – с началом сезона, начну с этого. По матчу – естественно, неприятно уступать в первой домашней игре, но это хоккей. Те голевые моменты, которые мы сегодня создали…

Если не забиваешь, трудно выиграть матч. Здесь большая заслуга вратаря соперника, который сделал невероятные сэйвы. Для нас это будет уроком: ты должен находить в себе силы не только на красивые голы, но и на те, которые, как мы говорим в хоккее, мусорные.

В этом плане есть, к чему стремиться. В целом по отдаче, по динамике, по энтузиазму ребята отыграли хороший матч.

– Разрешите поспорить: не столько вратарь выручил, сколько нападающие «Торпедо» были задумчивы в решающий момент.

– Когда ты проигрываешь матч, можешь ссылаться на любые причины. Нужна уверенность в завершении. Когда ты получаешь такие моменты, три или четыре выхода один на один, ты обязан завершать. Иначе как выигрывать?

Шайба сама в ворота не заходит. В этом плане есть резерв. Не думаю, что мы должны шарахаться из стороны в сторону, потому что это одна игра, и не всегда план на нее сходится с твоими возможностями.

В любом случае, при всем при том, что мы сегодня создали, это большой минус. Нужно решать исход любого полумомента. Думаю, что в этом плане мы можем добавить.

– Было много большинства у двух спецбригад. Доверяете только им?

– Не скажу, что оно было плохим. Движение шайбы и то, что создавали – если не ошибаюсь, соперник заблокировал 14 бросков, это довольно-таки много. Движение шайбы – очень хорошее.

Мне понравилось, как ребята рассекали в зоне атаки по активному квадрату, который соперник создал. В любом случае, необходима уверенность, чтобы ребята могли раскрепоститься. Надеемся, что это случится в ближайшей игре.

– Можно ли было избежать первых двух шайб?

– В спорте разница в том, что не забиваешь ты – забивают тебе. В таких матчах, когда ты играешь против быстрой команды, фактически контролируешь игру, создаешь массу моментов…

Вратарь соперника нас сегодня переиграл. В этом и заключается разница. Большой минус, что мы не нашли возможности забросить хотя бы одну шайбу.

Это очень важно, потому что когда ты забиваешь гол, ты посылаешь сопернику сообщение: «Мы вернулись. Забили одну – забьем и две». Наверное, сделаем скидку на то, что это первая игра.

Мы еще внимательно посмотрим ее, сделаем выводы. Сейчас самое главное – восстановиться, провести пару дней правильно и готовиться к следующему матчу, который должен быть непростым, с опытной командой «Ак Барс ».

– «Северсталь» – неудобный соперник для «Торпедо»?

– Я бы не стал акцентировать внимание на сопернике, потому что у нас еще 67 матчей – это довольно-таки долгий сезон. Могу привести массу примеров неудобных соперников из своей карьеры, поэтому не будем сегодня говорить об одной игре.

Любая команда неудобная, пока ты ее не обыграешь. Мы расцениваем любую команду как серьезного конкурента и соперника. Мы должны находить возможность в любой ситуации доставать ресурсы и резервы для того, чтобы выигрывать такие матчи, – сказал главный тренер «Торпедо».