Генменеджер «Авангарда» о Барбере: «Предложения по нему были, но до диалога не дошло. Почему он в Казани не остался? Мы смотрим все моменты, не только спортивную составляющую»

Теги Ак Барс Авангард Антон Курьянов КХЛ Райли Барбер Чемпионат.com Хоккей

Антон Курьянов рассказал, почему «Авангард» не подписал Райли Барбера.

1 августа «Ак Барс» и Барбер расторгли контракт по согласию сторон. Форвард стал свободным агентом.

– Вы говорили, что на рынке нет легионеров, которые могут усилить «Авангард». Почему не смотрели в сторону Райли Барбера?

– По нему были предложения, но до какого-то диалога дело не дошло. Вообще, до 30 июля, когда Ткачев получил травму, у нас была полная обойма.

Второй момент: Барбер – хорошо, но почему он в Казани-то не остался? Мы смотрим все моменты, не только спортивную составляющую, но и параллельные ей, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

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