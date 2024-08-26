Генменеджер «Авангарда» о Барбере: «Предложения по нему были, но до диалога не дошло. Почему он в Казани не остался? Мы смотрим все моменты, не только спортивную составляющую»

Антон Курьянов рассказал, почему «Авангард» не подписал Райли Барбера.

1 августа « » и Барбер расторгли контракт по согласию сторон. Форвард стал свободным агентом.

– Вы говорили, что на рынке нет легионеров, которые могут усилить «Авангард». Почему не смотрели в сторону ?

– По нему были предложения, но до какого-то диалога дело не дошло. Вообще, до 30 июля, когда Ткачев получил травму, у нас была полная обойма.

Второй момент: Барбер – хорошо, но почему он в Казани-то не остался? Мы смотрим все моменты, не только спортивную составляющую, но и параллельные ей, – сказал генеральный менеджер « » .