Генменеджер «Авангарда» о Барбере: «Предложения по нему были, но до диалога не дошло. Почему он в Казани не остался? Мы смотрим все моменты, не только спортивную составляющую»
Антон Курьянов рассказал, почему «Авангард» не подписал Райли Барбера.
1 августа «Ак Барс» и Барбер расторгли контракт по согласию сторон. Форвард стал свободным агентом.
– Вы говорили, что на рынке нет легионеров, которые могут усилить «Авангард». Почему не смотрели в сторону Райли Барбера?
– По нему были предложения, но до какого-то диалога дело не дошло. Вообще, до 30 июля, когда Ткачев получил травму, у нас была полная обойма.
Второй момент: Барбер – хорошо, но почему он в Казани-то не остался? Мы смотрим все моменты, не только спортивную составляющую, но и параллельные ей, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.