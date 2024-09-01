Карпов о копировании чемпионов в КХЛ: «Каждый год одно и то же. «Авангард» выиграл – все набирали больших игроков, Казань победила – от обороны стали играть»

Максим Карпов высказался о копировании чемпионов в КХЛ.

В прошлом сезоне обладателем Кубка Гагарина стал «Металлург ».

– У нас каждый год такое. Какая бы команда ни выиграла, все остальные хотят сделать то же самое.

– Просто скопировать?

– Да, так же и делают. Как «Авангард» выиграл, все начали больших игроков набирать. Когда Казань выиграла, все от обороны стали играть. Каждый год одно и то же, – сказал форвард «Сибири » Максим Карпов .

Карпов о причинах перехода в «Сибирь»: «Потолок зарплат появился. Игроки расходятся в разные команды, клубы становятся сильнее»