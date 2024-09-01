Карпов о копировании чемпионов в КХЛ: «Каждый год одно и то же. «Авангард» выиграл – все набирали больших игроков, Казань победила – от обороны стали играть»
Максим Карпов высказался о копировании чемпионов в КХЛ.
В прошлом сезоне обладателем Кубка Гагарина стал «Металлург».
– У нас каждый год такое. Какая бы команда ни выиграла, все остальные хотят сделать то же самое.
– Просто скопировать?
– Да, так же и делают. Как «Авангард» выиграл, все начали больших игроков набирать. Когда Казань выиграла, все от обороны стали играть. Каждый год одно и то же, – сказал форвард «Сибири» Максим Карпов.
Карпов о причинах перехода в «Сибирь»: «Потолок зарплат появился. Игроки расходятся в разные команды, клубы становятся сильнее»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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