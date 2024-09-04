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Плющев о Кузнецове: «Личность только дополняет команду. СКА на предсезонном турнире выглядел неубедительно – это все видели»

Владимир Плющев высказался о перспективах СКА в этом сезоне КХЛ.

– Если смотреть по предсезонке, то ни одна из команд ярко не выделяется, все примерно на одном уровне. Селекционная работа многих клубов помогла укомплектовать составы неплохими игроками, но не звездными.

– Станет ли СКА чемпионом с Кузнецовым?

– Личность только дополняет команду. То, что СКА на предсезонном турнире выглядел не очень убедительно – это все видели. Нельзя сказать о том, что СКА – лидер в этом сезоне, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

92 причины смотреть новый сезон КХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
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