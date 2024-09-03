Плющев о Разине: «Поднял корону до такой степени, что уже дальше некуда – это может навредить «Металлургу». Спасибо КХЛ, что подравняли все команды к серединке, а не к верху»

Владимир Плющев высказался о поведении Андрея Разина в «Металлурге»

Напомним, главный тренер магнитогорского клуба увел команду с площадки после того, как Роман Абросимов нанес травму Даниилу Вовченко.

«Магнитка» совершенно заслуженно выиграла Кубок Гагарина , показала неплохой хоккей, но Андрей Разин поднял корону до такой степени, что уже дальше некуда, и это может навредить команде в будущем.

В новом сезоне магнитогорцам будет сложнее, потому что на победителя Кубка Гагарина по-другому настраиваются, со всем вниманием, ответственностью и стилем игры.

Если «Магнитке» не нравится жесткая игра, то соперники это будут учитывать в своей работе. Хоккей – это все-таки контактная, хорошая и мужская игра, она тряпочных не терпит.

Тяжело сказать, кто конкретно будет бороться с «Магниткой» в этом сезоне. Надо сказать спасибо КХЛ , которые сделали все для того, чтобы подравнять все команды. Только равняют они не к верху, а к серединке», – отметил бывший главный тренер сборной России.