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  • Плющев о Разине: «Поднял корону до такой степени, что уже дальше некуда – это может навредить «Металлургу». Спасибо КХЛ, что подравняли все команды к серединке, а не к верху»
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Плющев о Разине: «Поднял корону до такой степени, что уже дальше некуда – это может навредить «Металлургу». Спасибо КХЛ, что подравняли все команды к серединке, а не к верху»

Владимир Плющев высказался о поведении Андрея Разина в «Металлурге»

Напомним, главный тренер магнитогорского клуба увел команду с площадки после того, как Роман Абросимов нанес травму Даниилу Вовченко.

«Магнитка» совершенно заслуженно выиграла Кубок Гагарина, показала неплохой хоккей, но Андрей Разин поднял корону до такой степени, что уже дальше некуда, и это может навредить команде в будущем.

В новом сезоне магнитогорцам будет сложнее, потому что на победителя Кубка Гагарина по-другому настраиваются, со всем вниманием, ответственностью и стилем игры.

Если «Магнитке» не нравится жесткая игра, то соперники это будут учитывать в своей работе. Хоккей – это все-таки контактная, хорошая и мужская игра, она тряпочных не терпит.

Тяжело сказать, кто конкретно будет бороться с «Магниткой» в этом сезоне. Надо сказать спасибо КХЛ, которые сделали все для того, чтобы подравнять все команды. Только равняют они не к верху, а к серединке», – отметил бывший главный тренер сборной России.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
logoМеталлург Мг
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
logoАндрей Разин
logoСоветский спорт
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