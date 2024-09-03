Дебют Радулова за «Локо» и поражение чемпиона в Кубке Открытия. Репортаж из Магнитогорска

Ярославль взял мини-реванш за финал.

Прошлое и настоящее в магнитогорском хоккее связано прочнее, чем где бы то ни было еще. Старый дворец спорта – имени Ивана Ромазана, экс-директора местного металлургического завода – находится в 5 минутах неспешной ходьбы от новой «Арены-Металлург».

В эпоху выступлений на Ромазана «Магнитка» взяла два чемпионства из шести. Сейчас там уже нет льда, но все еще играют: любители – в бадминтон, мини-футбол, теннис, а профессионалы – еще и в волейбол с баскетболом. К слову, «Металлург» в прошлом сезоне победил во второй по значимости лиге российского баскетбола – Высшей.

Внешне дворец спорта не спутать с аналогами: разноцветный орнамент делает его модным даже в 34-летнем возрасте. Чего, впрочем, не скажешь о громоздкой прямоугольной крыше.

Автобус-музей, поп-певцы и Дядя Вася – кто и что окружало первый матч сезона

«Арена-Металлург», напротив, типична: стеклянный фасад и непримечательная планировка внутри, где поместились только коридоры и ларьки с едой.

На прилегающей площади – людно и ярко уже за час до стартового вбрасывания. Среди пришедших к арене – в том числе и те, кто на хоккей не собирался. Около десятка девушек обступили сцену, где выступала певица Минаева с разлетевшимся треком про «шоколадку на лобовом стекле».

После нее тоже пели в уменьшительном-ласкательном тоне – Найк Борзов про «маленькую лошадку».

Новинка этого сезона – автобус-музей от «Фонбета». Внутри Кубок Гагарина, Кубок Востока, фирменные шайбы всех предыдущих 16 сезонов и талисман КХЛ и «Металлурга». Для самых любознательных – викторина из шести вопросов. Я ответил только на четыре – ошибся с возрастом самого молодого игрока в истории лиги (Кирилл Кабанов, 16 лет 125 дней) и весом Кубка Гагарина (19 кг).

Но самый главный экспонат – живой. С Дядей Васей – он просит называть себя только так – активно фотографируются и общаются, ему жмут руку. Не заметить Дядю Васю невозможно: людей в заводских касках на стадионе хватает, но такой флаг только у него.

«Делали на заказ в 2007 году после чемпионства. У нас все продается и покупается – за большие-большие бабки, – говорит Дядя Вася. – А болею я с 1967 года, когда меня привели на стадион малюткой».

«Арена-Металлург» вмещает 7500 кресел, хотя для матча за Кубок Открытия и этого было много (в протоколе игры указано 6797 зрителей) – за домашними воротами десятки мест остались свободными. У ворот «Локомотива» их, наоборот, почти не было – публика в Магнитогорске знает, на что смотреть и откуда.

Акустика на арене впечатляющая – в моменты атак голоса болельщиков гремели. Штрих к антуражу – баннер: кажется, это не предел оригинальности, но лучше, чем ничего.

Гораздо круче выглядят титульные стяги над фанатской трибуной – их 36: Роману Ротенбергу пока не хватает даже с регалиями Евгения Кузнецова.

Стильно смотрится и музей магнитогорского хоккея – с десяток ретро-джерси, копия Кубка Гагарина, клюшки и фотографии легенд.

Забавно: все что не продается, находится внутри магазина атрибутики. Там, к слову, высокий ажиотаж – в очередь на кассу я вклинился лишь седьмым.

Как болельщики выжали из «Металлурга» два гола

Удовлетворить потребность болельщиков в голах оказалось сложнее, чем в сувенирах. Кажется, после летних каникул хоккеисты слегка заржавели, а предсезонные матчи не до конца вернули их в тонус.

Первый период закончился всухую. Арена воскликнула лишь пару раз – по числу опасных моментов. Даже дежурная приветственная речь президента лиги Алексея Морозова получилась содержательнее, чем первая двадцатиминутка сезона.

Со стороны «Металлурга» это было во многом объяснимо: у команды Андрея Разина выпали пять важных нападающих: Никита Михайлис – из-за занятости в сборной, а Денис Зернов, Данила Юров, Роман Канцеров и Даниил Вовченко – из-за травм.

«Локомотив» не так разительно, но тоже отличался от версии прошлого финала. Все еще непривычно видеть в форме этой флегматичной команды настолько харизматичного игрока, как Александр Радулов.

Первое впечатление: система «Локомотива» взяла верх над характером Радулова. Он выделялся разве что фамильным агрессивным катанием, но при этом был максимально дисциплинированным: периодически играл отрезками, даже более короткими, чем его партнеры по звену – Даниил Бут и Байрон Фроуз. В итоге Радулов провел на льду чуть больше 14 минут.

Больше огня он давал на скамейке: часто отбивал кулачки и с предельным вниманием всматривался то в видеокуб, то на лед. На седьмой минуте Александр получил первый момент – упустил, не подняв шайбу с дальнего пятака. Но не то что не расстроился – даже не подал виду, что сожалеет.

Ход матча это никак не раскачало. Болельщики осознали, что их настроение – только в их руках: в рекламную паузу центральный сектор попытался запустить волну, но и здесь мимо – остальные не откликнулись.

Кто сказал, что старт сезона – это праздник? Старт сезона – это начало будней.

Оживление внесла именно тройка Радулова – сначала терпеливо отоборонялась (сам Александр заблокировал два полуброска-полунаброса), а затем Фроуз вывалился в контратаку, но его повалили на лед. К началу второй половины матча мы дождались первого удаления в регулярке, а вскоре случился и первый гол: Артур Каюмов попал в ближний после эффектного мува Максима Березкина.

Через 10 секунд «Локо» забросил еще раз – Никиту Кирьянова доброжелательно пропустили к воротам.

Трибуны по просьбе ведущего встрепенулись, на фанатку принесли флаги, но то была лишь кратковременная реакция. Теперь все чаще прорывались голоса болельщиков «Локомотива» – в укромном уголке их собралось 13 человек.

Магнитогорцы же за две минуты до сирены на перерыв потянулись к выходу – чтобы не было такой очереди, где они окажутся седьмыми.

Подкрепившись, болельщики устроили такую обструкцию судьям, что стало неприятно в ушах. В третьем периоде трибуны засвистели, когда игрока «Металлурга» отправили на скамью штрафников. Тревога оказалась ложной – арбитры посовещались и тут же выпустили Люка Джонсона. Зрители сменили гнев на милость и бурно зааплодировали.

Трибуны продолжали орать даже после третьей пропущенной шайбы. И не напрасно: под конец «Магнитка» все же дала болельщикам повод подскочить. Гол Силантьева придал им энергии – теперь каждая следующая атака встречала мощный акустический отклик. После второй шайбы «Магнитки» арена уже звенела. «Мы – стальной город!» – заявил ведущий, и в этот момент с ним не было поводов спорить.

В последние две минуты я не слышал даже рядом сидящих журналистов – только оглушительное «Шайбу! Шайбу»

Ее требовали, но она не пришла. 2:3 – «Металлург» проиграл. 37-го стяга под сводами его арены не будет – Кубок Открытия уезжает в Ярославль.

Сам трофей оказался никому не нужен. Игроки «Локомотива» лишь сделали протокольное фото на фоне, а вот прикасаться не стали. После рукопожатия за кубком вышел специально обученный человек – в белых как лед перчатках.

Забрал трофей и отнес в подтрибунное помещение.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Кубок Открытия

Фото: автора, metallurg.ru