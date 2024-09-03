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  • Александр Радулов: «В НХЛ играют все сильнейшие – это факт, как бы мы ни говорили. Влияет, когда играешь в формате best of the best. Посмотрите на Макдэвида»
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Александр Радулов: «В НХЛ играют все сильнейшие – это факт, как бы мы ни говорили. Влияет, когда играешь в формате best of the best. Посмотрите на Макдэвида»

Александр Радулов заявил, что все лучшие хоккеисты стремятся попасть в НХЛ

– Насколько тяжело набирать очки в КХЛ в сравнении с НХЛ? Я о том, что Евгений Кузнецов может выполнить мощный бонус, попав в тройку лучших бомбардиров лиги. Но сделать это не так просто.

– Но кто-то ведь попадает?

– Вы попали, когда выполнили бонус в «Ак Барсе». Все решалось в последнем матче регулярки.

– Да везде тяжело набирать очки. Я не скажу, что в НХЛ легко. Там играют все сильнейшие хоккеисты мира. Как бы мы ни говорили, но это факт сейчас. Туда стремятся лучшие, там играют лучшие.

И когда ты играешь в формате best of the best («лучшие из лучших») – может, это влияет. И качество передач, и качество решений с шайбой при той же игре в большинстве. Посмотрите, что делает Коннор Макдэвид.

– Он получает по 25 минут на льду, почти две минуты в большинстве. На него делается тотальная ставка, и это тоже влияет.

– До поры до времени. Если тебя поставят, то ты будешь играть на первых ролях. Но если перестанешь давать результат, то на тебя посмотрят и уберут. Есть такие примеры, и наши пацаны через это проходили, когда их высоко драфтовали.

И от них очень долго ждали прорыва, но в итоге у них не получилось. Причины этого я не знаю. Но в Америке долго не будут ждать. Да, у тебя будет какая-то привилегия, если тебя выбирали в первом или втором раунде. Но это все равно относительно немного времени. Год-два, а если нет – ты станешь одним из многих.

Время летит. И вы сами посчитайте, сколько в этом году зайдет новых хоккеистов в лигу. И канадцы, и американцы, и русские, и финны, и шведы, и чехи… Все. И это каждый год. И они постоянно приходят. И время же на месте не стоит.

– Помню, как Райан Джохансен был большой звездой, а теперь его на драфт отказов выставили.

– Вот да, и таких примеров много. Главное, чтобы не было травм. Особенно у молодых пацанов, когда они только заходят в лигу, чтобы сделать себе имя. И чтобы они воспользовались своим шансом, правильно его оценивая.

Это касается и НХЛ, и КХЛ, и всех лиг. Время – оно летит очень быстро. И ты его никогда не догонишь. Чуть упустил, и потом будешь жалеть, а это всегда неприятно, – сказал экс-нападающий клубов НХЛ, ныне выступающий за «Локомотив». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoАк Барс
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logoСКА
logoЭдмонтон
logoАлександр Радулов
logoНХЛ
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
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logoКоннор Макдэвид
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