Франция заменит Россию на ОИ-2026, если сборную не допустят. Решение ожидается в марте 2025 года

Сборная Франции по хоккею может заменить Россию на ОИ-2026.

Об этом сообщил президент ИИХФ Люк Тардиф .

Это произойдет, если сборную России не допустят на Олимпийские игры. Ранее россияне по решению ИИХФ пропустили три чемпионата мира подряд.

Решение по вопросу участия в зимних Играх ожидается в марте 2025 года. Ближайшая Олимпиада пройдет в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Россия сыграет в группе с США, Словакией и Латвией в случае допуска на Олимпиаду-2026