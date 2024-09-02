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Франция заменит Россию на ОИ-2026, если сборную не допустят. Решение ожидается в марте 2025 года

Сборная Франции по хоккею может заменить Россию на ОИ-2026.

Об этом сообщил президент ИИХФ Люк Тардиф.

Это произойдет, если сборную России не допустят на Олимпийские игры. Ранее россияне по решению ИИХФ пропустили три чемпионата мира подряд.

Решение по вопросу участия в зимних Играх ожидается в марте 2025 года. Ближайшая Олимпиада пройдет в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Россия сыграет в группе с США, Словакией и Латвией в случае допуска на Олимпиаду-2026

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoИИХФ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoКХЛ
logoСборная Франции по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
logoМатч ТВ
logoЛюк Тардиф
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