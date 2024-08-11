Овечкин об Олимпиаде-2026: «Я не знаю, что там вообще будет. Мы хотим сыграть, но если не пускают, что нам делать?»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Ассоциация игроков НХЛ олимпийский хоккейный турнир Олимпиада-2026 Р-Спорт Хоккей

Александр Овечкин высказался о ситуации с участием России в Олимпиаде-2026.

Игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. С 2022 года сборные России отстранены от соревнований под эгидой ИИХФ. 

Решение об участии спортсменов из России в Олимпиаде-2026 пока не принято. 

«Я не знаю, что там вообще будет. Да, мы хотим сыграть на Олимпиаде, но если нас не пускают, что нам делать?

А о влиянии НХЛ на ИИХФ… Посмотрим. Я же не нахожусь в руководстве НХЛ. Профсоюз лиги? Профсоюз и НХЛ – это вообще разные вещи», – сказал Овечкин.

Сергей Федотов: «Российским хоккеистам в профсоюзе игроков НХЛ говорят – вы поедете на Олимпиаду-2026»

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13 комментариев
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Попросить геостратега прекратить операцию?
Ведь можно не только машины просить.
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Эволюцию овечкина можно наблюдать на основе предлагаемых здесь статей:
от "Александр Овечкин заявил, что примет участие в Олимпиаде в Пхенчхане независимо от решения НХЛ.
«Поеду на Олимпийские игры, чтобы сыграть за свою страну. Если кто-то скажет мне, что я не могу туда поехать – до встречи. Не знаю, что может изменить мое решение."
до "«Мы хотим сыграть, но если не пускают, что нам делать?»
+9
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+6
Ответ Ozz99
Попросить геостратега прекратить операцию? Ведь можно не только машины просить.
как вы себе это представляете?
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Ответ Заборостроитель
Заявиться сборной беженцев
А возможно ли чисто теоретически собрать сборную Нейтральных Атлетов из российских топов и североамериканских около-топов (Кадри, Барзал, Конекны, Хэйгл и т.п.), не попадающих в свои сборные? Хорошая могла бы получится команда
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Заявиться сборной беженцев
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Действительно, нет никаких вариантов. Абсолютно никаких. От нас ничего не зависит.
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Горькая правда в том, что даже великий спортсмен (коим бесспорно является Овечкин) и инициатор Пу-тим, или как там она, провел ничего с этим сделать не может. Совсем. Ни в одну сторону, ни в другую
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ну вот даже если спортсменов допустят к играм, то половина откажется ехать из-за того что их финансирует власть
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Ответ alklimov2018
Эволюцию овечкина можно наблюдать на основе предлагаемых здесь статей: от "Александр Овечкин заявил, что примет участие в Олимпиаде в Пхенчхане независимо от решения НХЛ. «Поеду на Олимпийские игры, чтобы сыграть за свою страну. Если кто-то скажет мне, что я не могу туда поехать – до встречи. Не знаю, что может изменить мое решение." до "«Мы хотим сыграть, но если не пускают, что нам делать?»
сейчас он наверное не про НХЛ, а про политическую ситуацию
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Шансов у Овечкина никаких. Зимняя Олимпиада - скорее всего февраль 2026 года. Контракт до лета 2026 года. И надо забить за 2 сезона 42+ шайбы.
Дима, НХЛовцы участвуют в Олимпиаде.
При чем здесь контракт Овечкина?
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