Овечкин об Олимпиаде-2026: «Я не знаю, что там вообще будет. Мы хотим сыграть, но если не пускают, что нам делать?»

Александр Овечкин высказался о ситуации с участием России в Олимпиаде-2026.

пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. С 2022 года сборные России отстранены от соревнований под эгидой ИИХФ.

Решение об участии спортсменов из России в -2026 пока не принято.

«Я не знаю, что там вообще будет. Да, мы хотим сыграть на Олимпиаде, но если нас не пускают, что нам делать?

А о влиянии НХЛ на ИИХФ… Посмотрим. Я же не нахожусь в руководстве НХЛ. Профсоюз лиги? Профсоюз и НХЛ – это вообще разные вещи», – сказал .

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