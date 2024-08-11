Овечкин об Олимпиаде-2026: «Я не знаю, что там вообще будет. Мы хотим сыграть, но если не пускают, что нам делать?»
Александр Овечкин высказался о ситуации с участием России в Олимпиаде-2026.
Игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. С 2022 года сборные России отстранены от соревнований под эгидой ИИХФ.
Решение об участии спортсменов из России в Олимпиаде-2026 пока не принято.
«Я не знаю, что там вообще будет. Да, мы хотим сыграть на Олимпиаде, но если нас не пускают, что нам делать?
А о влиянии НХЛ на ИИХФ… Посмотрим. Я же не нахожусь в руководстве НХЛ. Профсоюз лиги? Профсоюз и НХЛ – это вообще разные вещи», – сказал Овечкин.
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Ведь можно не только машины просить.
от "Александр Овечкин заявил, что примет участие в Олимпиаде в Пхенчхане независимо от решения НХЛ.
«Поеду на Олимпийские игры, чтобы сыграть за свою страну. Если кто-то скажет мне, что я не могу туда поехать – до встречи. Не знаю, что может изменить мое решение."
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При чем здесь контракт Овечкина?